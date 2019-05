ČTK

Donald Trump v neděli zároveň pohrozil, že Spojené státy „zanedlouho” zavedou 25procentní clo také na výrobky v objemu 325 miliard dolarů (7,5 bilionu Kč), které zatím clu nepodléhají.

Tento krok znamená výraznou eskalaci obchodního napětí mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Přitom Trump ještě v pátek hovořil o pokroku v rozhovorech, podotkl list.

Ministr financí Steven Mnuchin minulý týden označil jednání s Pekingem za produktivní. Méně optimismu projevil americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer, podle něhož Čína upouštěla od některých svých dřívějších závazků.

Rozhodnutí zrušit rozhovory by bylo v souladu se strategií Pekingu nevyjednávat pod tlakem hrozeb, upozorňuje list WSJ. Další kolo schůzek mezi oběma zeměmi , od kterého se čekalo završení několikaměsíčního procesu, je přitom naplánováno na tento týden.

Načasování hrozby ze strany prezidenta Trumpa vyvolalo spekulace, že jejím cílem je vytvořit tlak na Čínu a na domácí půdě mu připsat body. „S prezidentem Trumpem nikdy nevíte, ale je tu velká šance, že je to jen hrozba,” řekl Chad Bown z Petersonova ústavu pro mezinárodní ekonomiku. „Pokud oznámí dohodu v průběhu tohoto týdne, bude to vypadat, jako by jednal tak tvrdě, jak jen to jde, aby dospěl dohodě,” dodal.

Neshody v rámci aktuálních jednání panují hlavně kolem krádeží duševního vlastnictví a povinnosti zahraničních firem při vstupu na čínský trh vydat své technologie firmám čínským. Spory se prý vedou také o tom, zda mají být cla zcela odstraněna, nebo zda se mají dále vybírat jakožto „vymáhací mechanismus”.