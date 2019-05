Novinky

Lee, který pracoval pro CIA od roku 1994 do roku 2007, se přiznal před soudem ve Virginii ke spiknutí s cílem předat za úplatu informace o národní bezpečnosti zahraniční mocnosti.

Leeovi by hrozilo až doživotí, v rámci dohody však pro něj bude po přiznání prokuratura žádat trest v rozmezí 17 až 27 let vězení, uvedl deník The New York Times.

Když Jerry Lee opustil po třinácti letech CIA, protože nebyl spokojen s kariérním postupem, usadil se v Hongkongu. Tam ho kontaktovali v roce 2010 čínští agenti. Nabídli mu peníze a zajištění zbytku života, když jim poskytne jimi požadované tajné informace.

Bývalý agent CIA Jerry Chun Shing Lee

Lee sepsal dokument o aktivitách CIA včetně míst, kde by mohli být agenti CIA nasazeni. Výměnou za to připutovaly mezi květnem 2010 a prosincem 2013 na jeho účet v Hongkongu statisíce dolarů.

Zřejmě na základě jeho údajů se podařilo čínské kontrarozvědce v letech 2010 až 2012 zabít a uvěznit dvacet amerických agentů a informátorů, což byla velká rána pro americké špionážní aktivity v Číně.

Agenti amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) v roce 2012, kdy se Lee vrátil do USA, prohledali jeho hotelový pokoj na Havaji a našli tam USB disk, z něhož byl vymazán nějaký soubor. Objeven byl též plánovací kalendář a adresář, kde byly zpravodajské informace o agentech CIA včetně jejich skutečné identity, telefonních číslech, podrobnostech o rodinách a místech setkání.

Když byl Lee v roce 2012 vyslýchán agenty CIA, přiznal setkání s čínskými kontrarozvědčíky, ale zatajil, že mu dali úkoly, uvedlo ministerstvo spravedlnosti. V roce 2013 zase popíral, že by věděl o vymazaném dokumentu na svém USB disku. Později jeho existenci přiznal, ale popřel, že by data předal Číňanům.

Lee byl loni v lednu zatčen na newyorském letišti JFK. FBI věděla, že míní přijet do USA, a rozhodla se ho zadržet. Obviněn byl před federálním soudem v Brooklynu z nezákonného zacházení s informacemi o národní bezpečnosti, nikoli však ze špionáže, za kterou by mu mohla hrozit smrt. Rozsudek bude vynesen v srpnu.