Novinky

Zajatci netrpí jen následky rozšířených „výslechových metod”. Tak se označovalo mučení, kdy se na takto vyslýchaných zdravotně projevilo dlouhodobé setrvávání v nepřirozených pozicích nebo kdy byli nuceni narážet rameny do zdi. Mají však také běžné zdravotní problémy, které souvisejí s věkem.

Zhoršuje se jim zrak, někteří už mají hole a chodítka, i když ještě žádný neskončil na vozíku. Brzy se dá čekat, že bude potřeba provést ortopedické operace s cílem nahradit kolenní a kyčelní klouby, přiznal místní hlavní lékař. „A viděl jsem pár případů, které vypadají jako raná fáze zhoršování kognitivních funkcí,“ dodal lékař s tím, že by to nasvědčovalo začátku demence.

Velitel Guantánama kontraadmirál John Ring

FOTO: Alex Brandon, ČTK/AP

Spojené státy zajatcům přitom musejí podle Ženevských konvencí poskytovat stejnou péči, jakou dávají příslušníkům vlastních ozbrojených sil, což představuje problém. Zadržovaní nesmějí vstoupit na území USA, jenomže základna není vybavena na složitější zákroky.

„Jsme mezi kladivem a kovadlinou,“ řekl současný velitel základny admirál John Ring: „Třetí článek Ženevských konvencí říká, že musím dát zajatcům stejnou zdravotní péči, jakou bych dal vojákům. Když ale onemocní voják, pošlu do ho Spojených států.“

Zatím se problémy daří zvládat, V případě potřeby dorazí na základnu potřební specialisté i vybavení. Dopravena tam byla i zvláštní buňka, ve které může zůstávat i přes noc 57letý vězeň zotavující se z operace míchy.

Operační sál na Guantánamu

FOTO: Alex Brandon, ČTK/AP

Situace s hosty, jak eufemisticky nazývá Ring zajatce, se však může zhoršit. Protože se zatím nepodařilo najít řešení, co se zadržovanými, spekuluje se, že Guantánamo bude sloužit dalších 25 let a změní se v domov důchodců s pečovatelskou službou.

„Hodně mých hostů jsou prediabetici. Ale mohl bych tady dělat dialýzu? Sám nevím. Někdo by mi to měl říci. A budeme tu poskytovat komplexní péči pro nemocné s rakovinou?“ ptá se Ring. Není to od věci, podle jednoho z obhájců Jamese Valentina má jeden ze zajatců Muhammad Rahim metastázy.

Vězeň na Guantánamu v táboře VI

FOTO: Alex Brandon, ČTK/AP

Kvůli stárnoucím zajatcům už vyslal Ring malý tým, který má za úkol zjistit, jak se zachází ve věznicích se stárnoucími vězni odsouzenými na doživotí, přičemž jeho snahou je, aby si s ohledem na svůj věk mohli zajatci pomáhat navzájem, jak to jen jde.

„Toto zařízení vzniklo, aby zaplnilo mezeru. Není to finální řešení,“ řekl tamní lékař. „Jednotka pro akutní péči, uvedená loni do provozu, je navržena, aby sloužila do roku 2025, takže se musíme podívat po něčem trvalejším,“ uvedl lékař, který tam slouží. Nově je tam sice operační sál, jenomže různé typy operací vyžadují různá zařízení, neurochirurg potřebuje jinak vybavený sál než kardiochirurg.

Stráže v Táboře V na Guantánamu

FOTO: Alex Brandon, ČTK/AP

Navíc jak server Defence One připomněl, případné další úpravy základny budou muset zaplatit američtí daňoví poplatníci.