Trumpův bývalý advokát Cohen prý přiznal vinu, aby chránil manželku

Odsouzený bývalý osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen řekl, že před soudem v některých bodech obžaloby přiznal vinu jen proto, aby do případu nezatáhl svou manželku. Uvedl to deník The Wall Street Journal.