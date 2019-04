Američan chtěl zapálit newyorskou katedrálu a odletět do Říma, řekl žalobce

Americký učitel Marc Lamparello, který chtěl vstoupit do newyorské katedrály svatého Patrika s kanystry s benzínem, chtěl svatostánek zapálit. Uvedl to ve středu u soudu státní zástupce. Druhý den chtěl odletět do Říma, kde měl zarezervovaný hotel zhruba 20 minut od Vatikánu.