Zástupci newyorské policie informovali, že 37letý muž u katedrály zastavil s dodávkou, prošel se okolo a pak se před 20:00 místního času (dnes 02:00 SELČ) vrátil k autu. Vyndal z něho nádoby s benzínem a podpalovač. Když vešel do katedrály, zastavil ho člen ostrahy, zeptal se ho, kam jde, a informoval ho, že s takovými věcmi do kostela nesmí. V tom okamžiku se trochu benzínu vylilo na podlahu.

Člen ostrahy zavolal policisty z protiteroristického oddělení, kteří byli venku. Ti muže zadrželi a vyslechli. „Tvrdil, že katedrálou procházel, aby se dostal na Madison Avenue, protože jeho autu došel benzín,” řekl John Miller z newyorské policie. „Prohlédli jsme si vozidlo a ukázalo se, že mu benzín nedošel,” dodal. Pak policisté muže zatkli.

Around 7:55pm, a man walked into St. Patrick’s Cathedral in Manhattan with gas cans and lighter fluid, and was subsequently apprehended by @NYPDCT without incident. We thank our partners for their help, and remember - if you see something, say something. pic.twitter.com/qEbmklnqzQ