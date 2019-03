„Pokud Mexiko okamžitě nezastaví veškerou nelegální migraci mířící do Spojených států přes jižní hranici, tak tu hranici, nebo značnou část hranice, příští týden zavřu,“ napsal Trump.

....through their country and our Southern Border. Mexico has for many years made a fortune off of the U.S., far greater than Border Costs. If Mexico doesn’t immediately stop ALL illegal immigration coming into the United States throug our Southern Border, I will be CLOSING.....

V sérii tweetů americký prezident uvedl, že kvůli demokratům mají USA vůbec ty nejslabší imigrační zákony na světě a Mexiko naopak ty nejsilnější, takže Kongres musí zákony zpřísnit. Podle Trumpa může Mexiko snadno migranty bez dokladů zastavit, místo toho ale raději od Američanů kasíruje peníze a mluví. Uzavření hranice prý bude dobrým krokem, neboť Spojené státy na Mexičanech jen tratí. V této souvislosti Mexiku vyčetl i pašování drog do USA.

The DEMOCRATS have given us the weakest immigration laws anywhere in the World. Mexico has the strongest, & they make more than $100 Billion a year on the U.S. Therefore, CONGRESS MUST CHANGE OUR WEAK IMMIGRATION LAWS NOW, & Mexico must stop illegals from entering the U.S....