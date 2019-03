Novinky, ČTK

Piloti pracující pro American Airlines dostali pouze 56minutové online školení a tištěný seznam rozdílů mezi letadly MAX a předchozími Boeingy 737. Předseda svazu pilotů Southwest Airlines Jon Weaks řekl, že jeho kolegové se cvičili na e-modulu dodaném výrobcem, který obsahuje tříhodinovou prezentaci.

Při loňské diskusi s Boeingem prý zástupci pilotů dali najevo nespokojenost s tím, že nebyli upozorněni na nově instalovaný stabilizační systém MCAS, který byl zabudován ještě před nehodou letounu Boeing 737 MAX v Indonésii vloni v říjnu. Jde o automatický mechanismus, který má zabránit ztrátě rychlosti. V manuálu k letadlu je jediná zmínka o tomto systému, a to v dodatku a bez vysvětlení, oč jde a jak to funguje, upozornil zástupce pilotů American Airlines Michael Michaelis.

Boeing měl software dodat po pěti šesti týdnech. Řekli jsme jim, že se to nesmí protahovat. A teď jsme tam, kde jsme šéf svazu pilotů American Airlines

Firma pak sice pilotům dodala základní informaci o MCAS, avšak do manuálu ji nezařadila. Michaelis se domnívá, že to může souviset s přerušením práce části vládních úřadů na přelomu roku, které se týkalo také FAA. Její vedení tvrdí, že pětatřicetidenní přerušení provozu zpoždění softwaru nezpůsobilo.

Slíbili nový software, doteď ho nedodali

Představitelé svazu pilotů aerolinek Southwest Airlines a American Airlines uvedli, že se s nimi zástupci společnosti Boeing vloni sešli, a to několik týdnů po pádu indonéského Boeingu 737 MAX do Jávského moře se 189 lidmi na palubě. Informovali je, že se do tohoto typu letadla chystá nová verze softwaru. Od té doby už ale firma piloty nekontaktovala.

Boeing 737 Max 8 indonéské letecké společnosti Lion Air

FOTO: Willy Kurniawan, Reuters

Minulou neděli pak následovalo téměř identické neštěstí téhož stroje v Etiopii. Na software se přitom stále čeká a Boeing tvrdí, že by měl být připraven v dubnu. Zpoždění je teď předmětem vyšetřování, napsal americký list The New York Times.

„Boeing měl software dodat po pěti šesti týdnech. Řekli jsme jim, že se to nesmí protahovat. A teď jsme tam, kde jsme,“ uvedl Michaelis, který u American Airlines pilotuje Boeingy 737.

Ta „plánovaná změna měla problém vyřešit,“ sdělil Weaks. Boeing prý Southwest Airlines ujistil, že piloti kvůli ní nebudou potřebovat mimořádné školení a že budou o změně softwaru pouze informováni.

Simulátory do konce roku



American Airlines i Southwest Airlines očekávají, že do konce roku obdrží simulátory pro letadla MAX. American Airlines si je objednala už po pádu letadla v Indonésii. Boeingy MAX přitom létají už dva roky.

Boeing nyní nejen provoz všech těchto strojů zastavil, ale přerušil také dodávky objednaných strojů, které dosud byly nejlépe prodávanými letadly Boeingu. Boeing a FAA i po nehodě v Etiopii bezpečnost letadel MAX obhajují.

Stroje Boeing MAX používají v USA kromě American a Southwest ještě aerolinky United. Dohromady jich provozovaly 72, ale po odstávce byly schopny je nahradit jinými a pasažérům nabídnout místa v méně obsazených spojích obsluhovaných jinými letadly.