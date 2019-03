„Požádal jsem Čínu, aby zrušila hned všechna cla na naše zemědělské produkty (včetně hovězího a vepřového atd.) na základě skutečnosti, že jsme se hezky posunuli s našimi obchodními rozhovory a já jsem nezvedl 1. března cla na 25 procent,“ napsal Trump na Twitteru. „Je to velmi důležité pro naše farmáře - a pro mě!”

I have asked China to immediately remove all Tariffs on our agricultural products (including beef, pork, etc.) based on the fact that we are moving along nicely with Trade discussions....

Trump oznámil už 24. února, že se rozhodl odložit uvalení dalších cel na čínské zboží v objemu 200 miliard dolarů a že se sejde s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, aby narovnal obchodní vztahy s Čínou a dosáhl s ní dohody.

....productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China!