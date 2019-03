Syn mafiána varoval Trumpova exprávníka, že ho vězni odpraví

Před odvetou vězňů varoval exprávníka prezidenta Donalda Trumpa syn bývalého bosse sicilské mafie Giovanni Gambino. Právník Michael Cohen šel ve středu do sněmovního výboru, aby poodhalil Trumpovy praktiky, které kryl. Za to jde v květnu na tři roky do vězení.