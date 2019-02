Novinky

Lucía je nejmladší ze tří sester. Před čtyřmi lety skončila v péči své 65leté babičky poté, co byly její dvě starší sestry údajně zneužívány partnerem jejich matky. Dívka sice unikla ze spárů otčíma, ale dívku znásilnil druh babičky a Lucía otěhotněla.

V Argentině je umělé přerušení těhotenství povoleno jen v případě znásilnění či ohrožení života matky. Za porušení zákona, který je z roku 1921, hrozí tresty vězení od jednoho roku do čtyř let. Dívka žádala o potrat, na který měla nárok, ale jejího případu se chytili odpůrci umělého přerušení těhotenství a začal boj.

Lékaři žádali provedení zákroku v co nejkratší době vzhledem ke zdraví dívky, úřady to odmítaly. Gustavo Vigliocco, státní tajemník zdravotnictví provincie Tucumán tvrdil, že Lucía potrat nechce. „Dítě chce pokračovat v těhotenství. Víme o rizicích, ale dívka to zvládne,“ tvrdil.

Lucía byla v lednu přijata do nemocnice. Měla za sebou už druhý pokus o sebevraždu. „Chci, abyste odstranil to, co ve mě roste,“ řekla dívka psychologovi. Její zdravotní stav se ale zhoršoval a nakonec úřady povolily předčasný porod císařským řezem. Stalo se tak ve 23. týdnu těhotenství.

„Zachránila jsem život jedenáctileté dívky, která byla mučena provinčním zdravotním systémem,“ řekla Cecilia Oussetová, která zákrok provedla. Obvinila současně Juana Manzura, guvernéra provincie Tucuman, že dítě využívá pro politické účely. „Z politických důvodů úřady znemožnily legální přerušení těhotenství a donutily dívku k porodu. Je to jeden z nejhorších druhů krutosti,“ prohlásila lékařka.

Dítě je v inkubátoru



„Klepaly se mi nohy, když jsem ji viděla, bylo to, jako kdybych na sále viděla svou mladší dceru. Dívka úplně nechápala, co se bude dít,“ dodala. Lucía byla podle jejích slov po zákroku v dobrém stavu, ale nečeká, že dítě přežije. To je nyní na přístrojích v inkubátoru.

Velká část zemí Latinské Ameriky povoluje interrupce jen ve výjimečných případech, v některých státech regionu platí absolutní zákaz potratů i v případě ohrožení života ženy či po znásilnění. Teprve loni byl absolutní zákaz interrupcí zrušen v Chile. Právo rozhodnout se o pokračování těhotenství mají podle zákona ženy v zemích Latinské Ameriky jen na Kubě, v Guyaně a v Uruguayi.