Letoun letěl z Miami do Houstonu. Pouze několik minut od přistání, zhruba 48 kilometrů východně od letiště, se přerušil radarový i radiový kontakt s letadlem, uvedl americký Federální úřad pro letectví (FAA) v prohlášení.

Podle záznamů na serveru Flightaware se letoun krátce před zřícením propadl z letové hladiny 6500 stop do 3000 stop, tedy asi o kilometr, za pouhých třicet sekund.

NEWS Atlas Air Flight #5Y3591 (N1217A) Boeing 767-375(ER)(BDSF) cargo plane crashed in the Trinity Bay on approach to George Bush Intercontinental Airport, Texas. Killing all 3 on board. (23-FEB-2019). pic.twitter.com/1kDOHaYnCH