ČTK

„Dostali jsme informaci, že velení armády nezvažuje, zda (humanitární pomoc) nechá projít nebo ne, ale jak ji ukradne,” řekl podle agentury AFP Guaidó na pondělní tiskové konferenci. Armáda se podle něho chystá pomoc distribuovat prostřednictvím lokálních výborů, které v současnosti zajišťují rozdělování nedostatkových potravin, jež od nich putují zejména k Madurovým příznivcům.

Guaidó o víkendu varoval, že 250 000 až 300 000 Venezuelanům hrozí bez humanitární pomoci smrt. Zároveň vyzval armádu, aby se postavila na stranu lidu a vstup pomoci do země umožnila.

Ve Venezuele je už několik let nedostatek základních potravin a nemocní umírají kvůli nedostatku léků. Velký podíl na této situaci má současná socialistická vláda a její řízená hospodářská politika. Prezident Maduro ale už několik let odmítá humanitární pomoc z USA a dalších zemí nakloněných opozici s tím, že je to součást intervence a že se tak snaží jeho režim svrhnout.

Guaidó rovněž uvedl, že venezuelská opozice na 14. února zorganizuje dárcovskou konferenci, kde by se mělo jednat o urgentní pomoci v podobě nedostávajících se potravin a léků.