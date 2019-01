Stovky státních škol na středozápadě USA v úterý zrušily vyučování. Mrazivé počasí a sněhové bouře si vyžádaly rovněž zrušení více než 2000 letů, uvedla agentura Reuters.

Rampouchy v Port Washingtonu

FOTO: Jeffrey Phelps, ČTK/AP

Úřady v zasažené oblasti přijímají kvůli nebývalým mrazům výjimečná opatření, která mají ochránit bezdomovce a další zranitelné občany. V Chicagu, kde podle meteorologů citovaných severem BBC News bude tento týden chladněji než v Antarktidě, bylo pět autobusů městské hromadné dopravy přeměněno v pojízdné nouzové přístřešky. V některých z nich jsou k dispozici i zdravotníci.

BEZ KOMENTÁŘE: USA sevřely extrémní mrazy

FOTO: Reuters

Charitativní organizace ve městě Minneapolis, které provozují nouzové ohřívárny a přístřešky, prodloužily otvírací dobu a zvýšily kapacitu. Společnost Metro Transit, která je hlavním poskytovatelem veřejné dopravy v dvojměstí Minneapolis-Saint Paul, uvedla, že nebude vykazovat z autobusů bezdomovce, kteří jimi budou cestovat jen proto, aby se ohřáli.

Zamrzlé Michiganské jezero

FOTO: Kiichiro Sato, ČTK/AP

Podle předpovědí počasí hrozí nejnižší teploty od úterý do čtvrtka, přičemž v oblasti Velkých jezer se rtuť teploměru může přiblížit k minus padesáti stupňům. Národní povětrnostní služba (NWS) upozornila, že v takové zimě hrozí člověku během pouhých deseti minut omrzliny. „Jedná se o počasí ohrožující lidské zdraví a musíme k němu tak přistupovat,” prohlásil v úterý starosta Chicaga Rahm Emanuel.

Mrazivé podmínky jsou důsledkem rozštěpení a posunu rotující masy chladného vzduchu známé jako polární vortex (vír). Za běžných okolností rotuje ve stratosféře nad severním pólem. Toto proudění ale bylo narušeno a nyní se posouvá na jih nad severoamerickou pevninu.

Meteorologická společnost Atmospheric Environmental Research z Bostonu tuto skutečnost připisuje náhlému oteplení nad severním pólem, které minulý měsíc způsobil příliv horkého vzduchu z Maroka. Právě teplý vzduch polární vír rozštěpil a způsobil jeho posun na jih. Řečeno ve zkratce: za mráz tak paradoxně může teplo.

Americký prezident Donald Trump však zřejmě stále není s to tento mechanismus pochopit, v úterý totiž na Twitteru napsal: „Co je sakra s tebou, globální oteplování? Prosím, vrať se rychle, potřebujeme tě!” Podobné tweety psal i při loňských mrazivých epizodách, které postihly USA.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!