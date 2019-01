K atentátu se v roce 2002 přihlásila teroristická síť Al-Káida. „Naše skvělá armáda učinila za dost spravedlnosti pro naše hrdiny, kteří byli zabiti a raněni zbabělým útokem na USS Cole,“ napsal prezident na Twitteru.

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism!