Raketa Falcon 9 Block 5 vzlétla z Mysu Canaveral v 8:51 (14:51 SEČ) . Byla v maximálně rozšířené konfiguraci, protože satelit GPS III-SV01 amerického letectva za 500 milionů dolarů (přes 11 miliard korun) bylo potřeba vynést na orbitu ve střední výši.

Družice slouží pro novou generaci systému GPS III. Je dosud nejvýkonnější ze všech navigačních družic, podle výrobce je třikrát přesnější než dosavadní systémy a osmkrát odolnější proti rušení. Na oběžné dráze má sloužit 15 let.

Let me upgrade ya 🎵. Here's looking at you GPS III. https://t.co/kNHQc7r15H #transformationtuesday pic.twitter.com/0dEA03vyJL