„Je úmorné být v cele smrti,“ zněla Millerova poslední slova předtím, než dostal smrtící zásah elektrickým proudem.

@BillHaslam why would you want another horrific execution on your conscience? Mercy over murder!!!



Save David Earl Miller! pic.twitter.com/be7fCbj5rc — End Death Penalty (@PenaltyEnd) 6. prosince 2018

Svou oběť – třiadvacetiletou Lee Standfiderovou - měl tehdy dvaadvacetiletý David Earl Miller ubít a ubodat v roce 1981 poté, co ji pozval na rande. Pracoval tehdy v bistru na autobusovém nádraží ve městě Knoxville a bydlel u místního pastora. Svou oběť, která se právě přestěhovala do ubikace křesťanské dobročinné organizace YWCA, pozval na schůzku do baru.

Vyšetřovatel případu vypověděl, že Standfiderová byla důvěřivé a naivní děvče a Miller zneužil svého atraktivního vzhledu. Po posezení v baru vrah svou oběť vzal ještě do knihovny, kde si vypůjčil knihu popisující vraždu během sexu. A sadistickou zápletku naplnil. Umlátil ji pohrabáčem a zasadil jí tak hluboké bodné rány do úst, krku, hrudníku a břicha, že se podle patologů zdálo, jako by nůž do těla zarážel kladivem. Zda vraždě předcházel sex, jak stálo v knize, americká média neuvádějí.

Smrt elektrickým proudem si Miller vybral sám. Je možné, že nechtěl podstoupit podobná muka jako jiný odsouzenec Billy Ray Irick, který v srpnu po smrtící injekci umíral dvacet minut a podle médií při tom trpěl.