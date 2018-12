Giuliani na Twitteru Muellerovi vyčetl, že je vůči Trumpovi zaujatý a své vyšetřování údajného ruského vlivu na americké prezidentské volby nevede férově. Napsal, že vyšetřovatel zveřejnil nová obvinění v ruské kauze právě v okamžiku, kdy Trump odjížděl do Argentiny na summit skupiny G-20. V červenci rovněž Mueller obvinil údajné ruské hackery v době, kdy prezident odjížděl na americko-ruský summit do Helsinek. Vybrat si přitom vyšetřovatel podle Giulianiho mohl jakoukoli jinou dobu.

Mueller filed an indictment just as the President left for https://t.co/8ZNrQ6X29a July he indicted the Russians who will never come here just before he left for Helsinki.Either could have been done earlier or later. Out of control!Supervision please?