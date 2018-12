Kanadská policie zadržela finanční ředitelku čínské firmy Huawei

Kanadská policie zadržela finanční ředitelku čínské firmy Huawei Technologies, která je po jihokorejském Samsungu druhým největším prodejcem chytrých telefonů na světě. Oznámil to ve středu list The Globe and Mail. Meng Wan-čou (známá jako Sabrina nebo Cathy Mengová) byla zatčena v sobotu ve Vancouveru na západě země, o její vydání usilují Spojené státy.