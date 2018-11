Novinky

Little, který byl už dříve odsouzen za znásilnění a ozbrojenou loupež, byl zatčen v září 2012 v útulku pro bezdomovce v Kentucky a byl vydán do Kalifornie, kde čelil obvinění z drogových deliktů. V okrese Los Angeles mu odebrali vzorek DNA, který ho spojil s nevyřešenými vraždami tří žen z let 1987 až 1989. Všechny tři oběti byly zbity a uškrceny.

I když se Little nepřiznal, byl v roce 2014 odsouzen, dostal tři doživotní tresty bez možnosti předčasného propuštění. Po odsouzení byl zařazen do speciálního programu FBI pro násilné trestné činy. Ukázalo se, že provedení tří vražd, za něž byl odsouzen, se podobalo desítkám jiných nevyřešených případů.

Jedním z nich byla vražda Denise Christie Brothersové z texaské Odessy.

Místní ranger James Holland zamířil do Kalifornie vyslechnout Littla, který s tím souhlasil zřejmě kvůli šanci, že by mohl být přemístěn do jiné věznice. To se mu po přiznání k vraždě ženy z Odessy splnilo. V pondělí byl předveden před soud v Odesse k předběžnému slyšení.

Vražd však bylo více.

Devadesát obětí v šestnácti státech



„Během výslechu v květnu jmenoval města a státy a řekl rangerovi Hollandovi počet lidí, které na každém z nich zabil. V Jacksonu v Mississippi jednu, v Cincinnati v Ohiu jednu, ve Phoenixu v Arizoně tři, v Las Vegas v Nevadě jednu,“ řekla odbornice na zločin Christina Palazzolová, která byla u výslechu přítomna.

Little má navzdory svému věku a zdravotním problémům - je upoután na invalidní vozík - dobrou paměť. „Pamatuje si, kde byl a jaké auto řídil. Nakreslil obrázky mnoha žen, které zabil,“ uvedla FBI. Problémy měl jen s daty. Ta se mu pletla. Motiv vražd není jasný.

Samuel Little při přepravě na soudní slyšení v Odesse

FOTO: Mark Rogers, ČTK/AP

FBI uvedla, že se Little v květnu přiznal celkem k devadesáti vraždám v šestnácti státech od Kalifornie přes Floridu po Maryland. Prokázat se podařilo jeho spojení s 34 z nich. Obvykle vraždil prostitutky nebo drogově závislé ženy. Právě to mu pomohlo spolu se způsobem vražd uniknout. Těla obětí se mnohdy nepodařilo ani identifikovat a smrt se často ani nevyšetřovala.

„Littleův způsob zabíjení nenechával vždy jasné stopy, že šlo o vraždu. Bývalý boxer je většinou omráčil tvrdými ranami a pak je uškrtil. Bez řezných ran nebo vstřelů mnoho těchto úmrtí nebylo klasifikováno jako zabití, ale spojovaly se nehodami nebo předávkováním,“ uvedla FBI ve zprávě.

S devadesáti oběťmi se může Little stát nejhorším sériovým vrahem v americké historii. Neslavný primát nyní zaujímají členové travičského gangu z Filadelfie vedeného bratranci Hermanem a Paulem Petrillovými, kteří byli s komplici odsouzeni za sedm desítek vražd (někdy se uvádí 114 vražd), ale není jasné, kolik kdo jich přesně spáchal. Vrah od Zelené řeky Gary Ridgway byl odsouzen za vraždy 49 lidí. [celá zpráva]. Podezřelý ale byl z dalších devadesáti vražd. [celá zpráva]