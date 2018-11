„Žijeme ve stavu chaosu. Ve městě, kdy bydlím, slyším a vidím případy chaosu každý den. Malé děti jsou oběťmi bezcitného násilí a střelby...,“ napsala ve dva roky starém eseji. Od té doby se zřejmě nic nezměnilo.

V pondělí dívku zasáhla doma ve městě Milwaukee zbloudilá kulka. Její rodina volala na tísňovou linku, ale zbytečně. Dívka zemřela krátce po zásahu. Byla už osmým dítětem z místní školy, které bylo v roce 2018 zabito.

Matka Bernice Parksová řekla policii, že si šla lehnout dříve, zatímco se děti dívaly na televizi. Kolem osmé večer ji vzbudila střelba. Svou dceru našla ležet v kaluži krve.

