„Když policisté dorazili na místo, slyšeli střelbu,“ řekl podle BBC mluvčí šerifa okresu Ventura Eric Buschow. V baru byli hlavně mladí lidé, konala se tam studentská akce, poblíž jsou vysokoškolské koleje.

„Vstoupili na místo, bylo tam několik mrtvých, několik zraněných, mezi nimi je jeden ze zástupců šerifa a také střelec,“ dodal.

Počet obětí a zraněných nebyl dlouho znám a zprávy si protiřečily. Poslední zprávy hovoří o 12 obětech střelce. Třináctou je střelec sám. Podezřelý pachatel byl nalezen mrtvý v baru, uvedla kancelář šerifa. Dosud nebyl identifikován. Policie spekuluje, že se zastřelil sám.

Zabitým policistou je Ron Helus, který byl u policie 29 let. Byl několikrát zasažen a za mrtvého prohlášen v nemocnici.

Lidé poblíž kalifornského baru, kde zaútočil střelec

Střílelo se v podniku Borderline Bar & Grill, kde bylo dvě stě hostů. Vypáleno bylo asi třicet ran.

Podle svědka Johna Hedge vešel muž v černém k hlavnímu vchodu, vypálil na ochranku, hodil do baru dýmovnici a začal střílet.

„Byl jsem u hlavního vchodu a mluvil se svým otčímem. Uslyšel jsem silné rány. Bum, bum, bum. Byly tři nebo čtyři. Praštil jsem sebou o zem. Podíval jsem se, sekuriťák byl mrtvý. Tedy, nechci říct, že byl mrtvý, ale byl postřelený. Byl na zemi. Střelec házel všude kouřové granáty. Viděl jsme ho mířit na pokladnu. Pokračoval ve střelbě. Utekl jsem předními dveřmi,“ dodal další svědek.

