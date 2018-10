Novinky

Plán Estas en Tu Casa (Toto je tvůj domov) zveřejnil mexický prezident Peña Nieto a uvedl, že se netýká jen lidí, kteří si už v zemi o azyl požádali, ale i těch, kteří tak míní učinit, takže jej mohou využít i tisíce migrantů mířících do USA z Hondurasu, Salvadoru a Guatemaly.

„Mexiko nabízí svou ruku,“ pravil Nieto, který však dodal: „Plán se týká těch, kteří splní mexické zákony. Je prvním krokem k trvalému řešení pro ty, kdo získají statut uprchlíka.“ Neuvedl ale, co bude s těmi, kdo podmínky nesplní nebo nabídky nevyužijí.

Podle BBC se snaží úřady balancovat mezi tím, aby vyhověly tlaku USA, a současně nezabránily průchodu dalších karavan migrantů, které organizují neziskové společnosti, protože v nich jsou migranti více v bezpečí a nehrozí jim, že upadnou do otroctví, rukou gangů nebo budou zavraždění.

Většina chce i nadále do USA



Migranti, kteří jsou nyní v Arriaze, uvedli, že své plány nemění a míří k hranici s USA. „Plán většiny je překročit hranice. Je to i můj záměr,“ řekl BBC José Santos z Hondurasu. Vysvětlil i důvod: „I když je tu život klidnější než doma, pořád to není takové jako v USA, kde by to bylo lepší. Cílem je mít lepší život.“

Stejně míní postupovat i Anna Lisset Velasquezová z Hondurasu: „Je to milá nabídka, ale není to náš plán zůstat tady na půl cestě.“

Další migrant nabídku označil za plán B. „Protože se nemůžeme vrátit zpět do Hondurasu, tak by bylo druhou nejlepší možností zůstat zde,“ uvedl Greville Juan Villanova

Podle mluvčího OSN je nyní v průvodu, který vyrazil 22. října, už na 7000 lidí.

Americký prezident Donald Trump opakovaně migranty vyzval, aby se vrátili, protože do USA je nepustí. Nařídil armádě, aby pomohla s ostrahou hranic. [celá zpráva] Podle mezinárodních standardů mají na azyl právo ti, kteří čelí v zemi násilí, USA ale odmítá udělovat právo na azyl těm, kteří čelí násilí ze strany gangů. Ekonomičtí migranti, i když trpí mimořádnou chudobou, nejsou považování podle mezinárodních zákonů za uprchlíky.