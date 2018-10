Trumpovi vysvětlení Saúdské Arábie ke smrti novináře stačí

Americký prezident Donald Trump věří saúdskoarabskému vysvětlení smrti novináře Džamála Chášakdžího na konzulátu v Istanbulu. To, co se novináři stalo, považuje za nepřijatelné. Odvetná opatření by ale podle něj neměla zahrnovat zrušení prodeje amerických zbraní Rijádu, napsala agentura Reuters. O reakci ale bude rozhodovat Kongres.