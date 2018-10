Policie v úterý našla v jeho domě v Tappanu ve státě New York funkční jednadevadesátikilogramové výbušné zařízení, jehož základ tvořila dřevěná krabice naplněná střelným prachem v dřevěné bedně. Měl také prázdné zásobníky střelného prachu, jaký se používá pro děla.

Policistům přiznal, že si velké množství prachu objednal přes internet a nechal si ho dovézt do New Jersey. Pak ho dopravil do New Yorku, sestavil menší výbušné zařízení a udělal detonační test.

New York man allegedly made 200-pound bomb and planned to blow himself up in Washington, D.C. on Election Day, according to federal prosecutors; Paul Rosenfeld hoped to draw attention to his political beliefs, authorities say https://t.co/O5ORPI9awX pic.twitter.com/R4MYRi7kXk