Na newyorské Broadway se chystá divadelní hra o Hillary Clintonové

Bývalá ministryně zahraničních věcí a neúspěšná kandidátka na psot prezidenta USa Hillary Clintonová se stane hlavní postavou připravované hry na Brodway v New Yorku, napsal list New York Times. Hra s názvem Hillary a Clinton by měla mít premiéru příští rok.