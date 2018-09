ČTK

Fordová, která se při popisování události z roku 1982 jen obtížně bránila slzám, senátorům řekla, že byla přesvědčená, že ji opilý Kavanaugh znásilní. Bála se také, že by ji mohl i neúmyslně zabít, neboť ve snaze umlčet její křik jí držel ruku na ústech a ona nemohla dýchat. Nakonec se jí ale podařilo uprchnout.

Fordová na opakované dotazy senátorů, zda si je jistá, že útočníkem byl Kavanaugh, potvrdila, že to byl on, kdo ji napadl. Za svědka celé události označila Kavanaughova přítele Marka Judge, který si ale na událost nevzpomíná a svědčit veřejně nechce.



Viditelně rozčilený Kavanaugh senátorům řekl, že obvinění zničila jeho jméno a ublížila jeho rodině. „Nebyl jsem na večírku, o kterém Fordová mluví,” řekl. „Nikdy jsem sexuálně nikoho nenapadl. Ani na střední škole, ani na univerzitě, prostě nikdy,” prohlásil důrazným hlasem Kavanaugh, který se v některých částech své výpovědi se jen obtížně bránil slzám.

Vykalkulovaný politický úder



Kandidát na nejvyššího soudce tvrdil, že na střední škole a mnoho let poté neměl sexuální styk. Obvinění ze sexuálních útoků namířená proti němu jsou podle něj „vykalkulovaný a připravený politický úder”.



Zpovídaný právník se rovněž zmínil o dopise od 65 žen, který má výbor údajně k dispozici. Jde podle něj o ženy, které ho znají ze střední školy a které tvrdí, že se vůči nim vždy choval důstojně a s úctou. Za žert a frašku naopak označil obvinění ze znásilnění na střední škole. Takové tvrzení jisté Julie Swetnickové bylo zveřejněno ve středu.



Fordová, která nyní vyučuje na univerzitě v Kalifornii, řekla, že ještě v srpnu, než byla aféra zveřejněna, úspěšně podstoupila test na detektoru lži. Nejasnost ale vyvolávají podmínky této procedury, neboť ji absolvovala v hotelu. Neví také, kdo využití polygrafu zaplatil.



Senátorům Fordová řekla, že je vystrašená, ale že své svědectví považuje za občanskou povinnost. Uvedla, že se s incidentem jen obtížně vyrovnávala a že dodnes trpí úzkostí a dalšími panickými pocity. Prohlásila také, že chtěla, aby věc prověřil Federální úřad pro vyšetřování (FBI), o což ale Trump a velká část republikánských senátorů nestojí.



Demokratický senátor Dick Durbin Kavanaugha na následném slyšení vyzval, aby požádal o pozastavení slyšení a usiloval o vyšetřování ze strany Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Kavanaugh však odmítl odpovědět i na otázku, zda by vyšetřování FBI uvítal. Senátorům však řekl, že se nehodlá kandidatury vzdát a že ho mohou vyřadit v hlasování, nikdy ho však nepřinutí dobrovolně skončit. Prvnímu hlasování by mohl čelit již v pátek.