„V tomto okamžiku můžeme potvrdit několik mrtvých a několik zraněných,“ uvedl Gahler. Střelec byl podle něj na základě dosavadních poznatků pouze jeden a v současnosti se nachází v nemocnici, kam byl po zásahu policie převezen v kritickém stavu.

Situace je podle šerifovy mluvčí zatím příliš "proměnlivá" na to, aby policie mohla poskytnout více informací. CNN uvedla, že střílela žena a mrtví jsou na místě tři, dva lidé byli zraněni.

Harford County Shooting:

- As many as 8 people shot in Harford County, Maryland

- Multiple people killed

- No shots currently being fired at scene, but shooter is not in custody

- Massive response from Police, ATF, and FBIpic.twitter.com/Bxy9gB6kws