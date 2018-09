Novinky

Trump nejprve dorazil do Severní Karolíny, kterou hurikán postihl nejsilněji - pochází odtamtud 27 z 37 obětí. Navštívil baptistický kostel v silně zasaženém pobřežním městě New Bern, kde se zapojil do vydávání teplého jídla potřebným.

„Jak je na tom váš dům?” zeptal se podle agentury AP jednoho z místních. „Dávejte na sebe pozor,” dodal.

Americký prezident Donald Trump při odletu do oblastí postižených hurikánem

FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

Guvernér Severní Karolíny vyzval obyvatele postižených oblastí, kteří se ze svých domovů evakuovali, aby se zatím nevraceli. „Vím, že bylo těžké opustit domov, a vím, že je ještě těžší čekat a přemýšlet nad tím, zda ještě máte domov, do kterého se můžete vrátit,” uvedl guvernér Roy Cooper. Podle něj ale zatím není bezpečné se do zaplavených oblastí vracet. Obzvlášť to podle Coopera platí pro lidi z míst, jako je pobřežní Wilmington, který nadále zůstává ostrovem obklopeným množstvím vody.

Pak americký prezident přeletěl ve vrtulníku do postižených oblastí v sousední Jižní Karolíně, kde ujistil místní obyvatele, že vláda Spojených států na ně nezapomene. Z Washingtonu prý mohou očekávat „spousty peněz”.

Obyvatelé města Conway vítají Donalda Trumpa

FOTO: Randall Hill, Reuters

V Jižní Karolíně k obětem nově přibyly dvě mentálně postižené ženy, které se utopily ve voze místního šerifa, když se je snažil převézt z jednoho zdravotnického zařízení do jiného.

Prezidentova vstřícnost, nabitý program a srdečné besedy s místními obyvateli podle agentury AP ostře kontrastovaly s Trumpovou loňskou cestou do Portorika postiženého hurikánem Maria. Prezident byl tehdy kritizován za nemístné žertování a přehlížení způsobených škod a obětí.