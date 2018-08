„Byla to pěkná jízda. Prožil jsem obrovské vášně a viděl úžasné zázraky. Bojoval jsem ve válce a pomáhal budovat mír. Měl jsem veškerý komfort a zažil bídu. Byl jsem tak osamělý, jak jen člověk může být a těšil se společnosti hrdinů. Prožil jsem nejtesknější zoufalství i radostný triumf,“ napsal John McCain ve svých pamětech.

Arizonský politik a bývalý stíhač se během svého života několikrát zřítil v letadle, překonal rakovinu kůže a statečně odolával politickým protivníkům z vlastní republikánské i oponentní demokratické strany.

Do války ve Vietnamu se John McCain zapojil v roce 1967. Krátce na to bylo jeho letadlo zničeno ještě na palubě letadlové lodi. Střepiny z letadla budoucího senátora zranily na noze a hrudi, po zotavení se ale vrátil do kokpitu.

Během náletů na Severní Vietnam v rámci operace Rolling Thunder byl ale sestřelen. Stihl se katapultovat, ale utrpěl zlomeninu ruky a nohy a navíc padl do zajetí, kde strávil pět a půl roku.

Johna McCaina vytahují civilisté a příslušníci Vietcongu z jezera v Hanoji po sestřelení 26. října 1967.

FOTO: Handout Old, Reuters

Vietnamci chtěli McCaina v zájmu propagandy jakožto syna amerického admirála propustit, on ale odmítl. Trval na tom, že mají být propuštěni ti, kdo byli zajati před ním. Letec byl mučen, nikdy se však nevzdal. Z mučení ve Vietnamu si nesl trvalé následky. Mimo jiné nemohl zvedat ruce nad hlavu.

