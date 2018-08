Žena se svými dvěma dětmi havarovala u města Camden v okrese Ouachita v jižním Arkansasu. Její vůz skončil na dně rokle, která není ze silnice vidět a nehodu proto nikdo z projíždějících vozů nezaregistroval, píše DPA. Není ani zcela zřejmé, kdy přesně se nehoda stala - média uvádějí buď pátek večer, nebo sobotu ráno.

Řidička během nehody vypadla z vozu a na místě svým zraněním podlehla. Chlapci nehodu přežili. Ocitli se však v naprosté pustině a bez pomoci. Až v pondělí ráno staršího z nich objevili u obchodu s potravinami nedaleko hlavního silničního tahu na Camden. Byl hladový a měl spoustu škrábanců a modřin.

A toddler was found wandering along an Arkansas highway days after he survived a crash that killed his mother, authorities say https://t.co/DZarxfax22 | #arnews pic.twitter.com/r7CGhrjKmD