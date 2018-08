Novinky

„Chystáme se posílit naše vojsko jako nikdy předtím,” uvedl podle CNBC Trump. Dodal, že rozpočet umožní dodat nejlepší letadla, lodě, tanky i střely.

Z celkové sumy 717 miliard dolarů by 617 miliard mělo jít do Pentagonu, 69 miliard na zvláštní zahraniční operace a 22 miliard na jaderný program. Rozpočet, který už začátkem srpna schválil americký Senát, by také měl umožnit zvýšit vojákům platy o 2,6 procenta. To je nejvíce za posledních devět let.

Deník The Wall Street Journal (WSJ) už dříve uvedl, že je cílem nového rozpočtu odpovědět na zvýšená aktivitu čínské armády v Jihočínském moři a její snahu získat nejmodernější americké technologie. Právě Čínu zmínil Trump v pondělním projevu k rozpočtu v americkém Fort Drum. Ukázal na ni jako na nejnebezpečnějšího soupeře USA.