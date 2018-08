Zaměstnankyně velvyslanectví USA v Moskvě prý špehovala pro Rusy

Ruska, která více než deset let pracovala na americkém velvyslanectví v Moskvě, byla patrně ruskou špionkou, napsala agentura AFP. Žena na ambasádě pracovala pro Tajnou službu USA (Secret Service, federální agentura pověřená ochranou vedení státu), aniž by vzbudila podezření až do roku 2016. Tehdy se při rutinní kontrole přišlo na to, že se pravidelně stýká se zástupci ruské tajné služby FSB.