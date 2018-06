ČTK

Spojené státy od května zpřísnily postup vůči imigrantům, kteří nelegálně vstoupí do USA. Zatímco dopadení dospělí migranti putovali do vazby, děti jim byly odebrány a umístěny do detenčních center.

Sporná praxe rozdělování rodin vyvolala u americké veřejnosti i politiků pobouření, což amerického prezidenta Donalda Trumpa přinutilo vydat dekret, kterým odebírání dětí zastavil. Kongres se ale dosud neshodl na návrhu zákona, který by problematiku přistěhovalectví zevrubně řešil.

Účastníci protestu v hlavním městě USA

FOTO: Joshua Roberts, Reuters