Rozdělené rodiny migrantů musejí být do 30 dnů pohromadě, rozhodl soud v USA

Pohraniční úřady v USA musejí do 30 dnů sloučit rodiny, které byly rozdělené v rámci nulové tolerance ilegální imigrace administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Pokud jde o děti ve věku do pěti let, ty musejí být zpět u rodičů do 14 dnů. Rozhodl o tom federální soud v kalifornském San Diegu.