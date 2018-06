Manaforta FBI obvinila z několika vážných zločinů včetně praní špinavých peněz, finančních machinací a nelegálního lobbingu. Obvinění ze zabití či vraždy ale mezi nimi není. Manafort, který v roce 2016 vedl Trumpův volební štáb pět měsíců, jakékoli provinění odmítá.

Look what Fake ABC News put out. I guess they had it prepared from the 13 Angry Democrats leading the Witch Hunt! #StopTheBias pic.twitter.com/c0XOk1btEQ