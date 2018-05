Novinky, ČTK

Barrová v pondělí na Twitteru označila poradkyni bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy Valerii Jarrettovou za společného potomka Muslimského bratrstva a Planety opic.

Televize poznámku označila za „odpudivou, zavrženíhodnou a neslučitelnou s našimi hodnotami” a oznámila, že se sitcomem končí. Barrové nepomohlo, že se omluvila, tweet smazala a prohlásila, že šlo o špatný vtip a že opouští Twitter.

I apologize to Valerie Jarrett and to all Americans. I am truly sorry for making a bad joke about her politics and her looks. I should have known better. Forgive me-my joke was in bad taste. — Roseanne Barr (@therealroseanne) 29. května 2018

I apologize. I am now leaving Twitter. — Roseanne Barr (@therealroseanne) 29. května 2018

Navzdory oznámení, že se stahuje z Twitteru ale o jedenáct hodin později na této sociální síti dál zveřejňovala konspirační teorie o původu Jarrettové, včetně nepravdivé spekulace, že je Íránka. Sama Barrová uvedla, že si myslela, že Jarrettová pochází ze Saúdské Arábie.

Pak uvedla, že si vzala prášky na spaní a že psala pod jejich vlivem, ale že ji to neomlouvá.

guys I did something unforgiveable so do not defend me. It was 2 in the morning and I was ambien tweeting-it was memorial day too-i went 2 far & do not want it defended-it was egregious Indefensible. I made a mistake I wish I hadn't but...don't defend it please. ty — Roseanne Barr (@therealroseanne) 30. května 2018

Barrová, která otevřeně říká, že podporuje Donalda Trumpa, se podle agentury AP často negativně vyjadřuje o lidech spojených s americkou levicí a má sklon věřit konspiračním teoriím. Osudný tweet o Jarrettové „Muslimské bratrstvo a Planeta opic měly dítě - vj“ napsala poté, co se zapojila do diskuse vyvolané konspirační teorií o Obamově původu, kterou v minulosti veřejně šířil i Donald Trump.

Roseanne Barrová a John Goodman v jednom z dílů obnoveného sitcomu

FOTO: Adam Rose, ČTK/AP

Roseanne Barrová a John Goodman na snímku z roku 1988.

FOTO: Profimedia.cz

V noci na úterý se otřela i o dceru Billa Clintona Chelsea a o miliardáře George Sorose. Tvrdila, že si vzala jeho synovce, což Clintonová popřela. V omluvě pak Barrová uvedla, že „Chelsea Clintonová není vdaná za Sorosova synovce, její muž je syn zkorumpovaného senátora. Takže sorry.“

Sorry to have tweeted incorrect info about you!I Please forgive me! By the way, George Soros is a nazi who turned in his fellow Jews 2 be murdered in German concentration camps & stole their wealth-were you aware of that? But, we all make mistakes, right Chelsea? — Roseanne Barr (@therealroseanne) 29. května 2018

Uvedla taky, že cílem Sorose je snaha svrhnout ústavní pořádek. Má to učinit tím, že koupí čtyři kandidáty na okresní prokurátory, kteří budou ignorovat americké právo. V jiném tweetu o Sorosovi napsala, že „je to nacista, který vydal dva židovské přátele, aby byli zavražděni v německém koncentráku a on zmocnil se jejich majetku“. Soros je přitom sám Žid, narodil se v roce 1930 a na konci války mu tak bylo 15 let.

Stanice už dříve Barrovou varovala



ABC zaujala k Barrové rázný postoj až poté, co ji veřejně odsoudili někteří spolupracovníci ze seriálu. Jedna z autorek scénáře Wanda Sykesová uvedla, že už na dalších dílech nebude s Barrovou spolupracovat. Představitelka jedné z rolí Sara Gilbertová pak označila tweet za odpudivý.

ABC přitom už dříve vyzývala Barrovou, aby se držela dál od sociálních sítí a že se by se měla zaměřit na sitcom. To se ale nestalo. Jeden zdroj z ABC pak řekl, že „čeho je moc, toho je příliš.“

Seriál o ženě z chudé pracující rodiny vysílala ABC v 80. a 90. letech a loni se k němu rozhodla vrátit, což jí přineslo nečekaně vysoký divácký úspěch. Postava Barrové v nové řadě prohlásila, že volila Trumpa, což podle prezidenta, který si rád přisvojuje rozmanité zásluhy, přispělo k vysoké sledovanosti sitcomu. Prezidenta veřejně podpořila sama komička.