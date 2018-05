Novinky

Podle hydrologa Pabla Garcii z Chilské univerzity laguna Aculeo ve střední části země vyschla naposledy před dvěma tisíci lety. Ze dříve vyhledávané lokality se tak stala takřka měsíční planina.

laguna Aculeo v době, kdy byla plná vody

FOTO: Profimedia.cz

Příčina vyschnutí rozhlehlé laguny není známa. Jedni ji připisují vysychání částí Chile, které by mohlo být způsoben klimatickými změnami, další, včetně hydrologa Garcii, se ale přiklánějí k tezi, že je na vinně jednoduše přílišná spotřeba vody.

Takto vypadá laguna Aculeo dnes

FOTO: Reuters

Ať už je to jakkoliv, laguna by měla být opět zavlažena. Odborníci už zvažují, jak to udělat. V úvahu připadají například zavlažovací kanály z okolních vodních zdrojů.