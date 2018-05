Novinky, ČTK



Třiapadesátiletého bývalého agenta formálně obvinila federální velká porota ve státě Virginie v jednom bodě ze spiknutí za účelem shromažďovat a předávat informace týkající se národní obrany zástupci cizí vlády. V dalších dvou bodech byl Lee obviněn z nezákonného přechovávání dokumentů souvisejících s národní obranou, informovala agentura Reuters.

Lee, který pro CIA pracoval v letech 1994 až 2007, byl v lednu zadržen na mezinárodním letišti Johna F. Kennedyho. Podle Reuters má trvalé bydliště v Hongkongu.

Podle ministerstva spravedlnosti USA Leeho v roce 2010 kontaktovali dva čínští tajní agentu a nabídli mu za informace peníze.

Ministerstvo spravedlnosti už dříve informovalo, že v roce 2012 agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) prohledali jeho hotelové pokoje během pobytů ve státě Virginie a na Havajských ostrovech a objevili dva sešitky s ručně zapsanými informacemi, které zahrnovaly takové podrobnosti jako pravá jména a počty tajných agentů CIA.

Lee byla zadržen v lednu na letišti v New Yorku. Spekulovalo se, že Lee mohl vyzradit Číně jména amerických agentů a jejich spolupracovníků. Od roku 2010 bylo v Číně zabito a uvězněno dvacet informátorů CIA.

Naturalizovaný etnický Číňan Lee sloužil v letech 1982 až 1986 v americké armádě. V CIA začal pracovat v roce 1994. Byl vycvičen pro utajenou komunikaci, odhalení pozorování, získávání spolupracovníků i výplatu spolupracovníků a placení informací. Měl prověření pro zacházení s tajnými operacemi a podepsal několik tajných dohod.

V roce 2007 ale odešel. Podle lidí, co ho znali, kvůli tomu, že byl nespokojen s pomalým kariérním postupem, uvedl list The New York Times.

Lee po odchodu z CIA v roce 2007 žil v Hongkongu a pracoval pro aukční síň. Americké orgány začaly Leeho vyšetřovat v roce 2012, když se s rodinou vrátil do Spojených států. Tehdy našli v jeho domech ve Virginii a na Havaji dva diáře s „reálnými jmény a telefonními čísly tajných zaměstnanců CIA“.