V okolí města po muži pátralo asi 160 policistů. Obyvatelům doporučovali, aby si zamkli domy, a školy fungovaly ve zvláštní režimu, uvedla stanice CNN.

Policisté prohledávali především zalesněné okolí města Antioch.

Reinking v neděli časně ráno místního času zastřelil v restauraci Waffle House či před ní čtyři lidi. Dva zabil střelbou z auta z poloautomatické pušky AR-15, další dva pak poté, co vešel dovnitř. Jeden zemřel na místě, druhý v nemocnici. Další čtyři lidé byli zraněni.

BEZ KOMENTÁŘE: Policie zasahuje u kavárny Waffle House, kde polonahý útočník zastřelil čtyři lidi

Většímu masakru zabránil jeden z hostů, který se na útočníka vrhl, když měnil ve zbrani zásobník. Pušku mi vyrval a odhodil. Reinking pak utekl. Na sobě měl podle svědků jen slipy a bundu. Tu při útěku odhodil.

