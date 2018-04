Podle CNN, která odkazuje na McGrathova slova, Bushovou zrazuje zdraví, do nemocnice se však už nechce vrátit. Kancelář bývalého amerického prezidenta George H. W. Bushe v tomto směru vydala prohlášení, v němž potvrzuje, že bývalá první dáma po sérii hospitalizací už další lékařskou péči nevyhledává.

Statement by the Office of George H. W. Bush on the health of former First Lady Barbara Bush. pic.twitter.com/4csUS6IRKZ