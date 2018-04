Šestatřicetiletý herec známý z akčního filmu Deadpool či seriálu Silicon Valley, zavolal na policejní tísňovou linku 18. března, když cestoval vlakem z Washingtonu do New Yorku. Operátorovi oznámil, že "žena s hnědými vlasy a šálem" má ve vlaku výbušninu. Když mu po chvíli zavolal policista zpátky, mluvil o "červených vlasech a červeném šálu". Žena se podle něho podezřele přehrabovala v kufříku, z něhož nic nevyndala a Millerovi se zdálo, že chce zavazadlo ve vlaku zanechat.

Policisté vyvádějí herce T.J. Millera (v popředí v čepici) z vlaku. Snímek z videonahrávky

FOTO: Profimedia.cz

Operátorovi se zdálo, že v hercově hlase slyší známky opilosti, a proto se jej zeptal, zda pil alkohol. Dostalo se mu odpovědi, že sklenku červeného vína.

TJ Miller was arrested by the FBI and charged with allegedly calling in a false bomb threat on an interstate Amtrak train. https://t.co/49u9wiZTYG