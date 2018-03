Novinky

Bratr na dívku vystřelil zezadu a trefil ji do hlavy. Kulka proletěla mozkem. Dívka podlehla zraněním v dětské nemocnici v Memphisu, kam byla převezena.

„Přepokládáme, že to viděl ve videohrách nebo v televizi. Nevím, jestli přesně věděl, co by to mohlo způsobit. Na to nemohu odpovědět. Je mu teprve devět. Ale vím, že je to tragédie,“ řekl šerif okresu Monroe Cecil Cantrell místnímu listu Clarion Ledger na otázku, jak mohlo chlapce napadnout střílet.

Matka dětí byla ve vedlejší místnosti, kde krmila dalšího potomka.

Policie zjišťuje, jak se hoch mohl dostat k pistoli o ráži 0,25 palce (6 mm).

Šerif přiznal, že vyšetřování je obtížné: „Je to pro nás nové pole. Nikdy jsme neřešili případ, kdy dítě ve věku devíti let zabilo jiné dítě.“