Sandersová večer utlumila naděje na možnost lehce organizovatelného setkání obou vůdců, když uvedla americké podmínky: „Tento mítink se neuskuteční, dokud neuvidíme, že došlo na konkrétní a ověřitelné akce, které budou v souladu se slovy a projevy KLDR.“ Co přesně mají Severokorejci udělat, neuvedla.

Pokud však USA mají skutečně takovýto požadavek, lze jej zřejmě jen těžko splnit do května, kdy se měla takováto schůzka podle spekulací uskutečnit. Sandersová v pátek odmítla potvrdit, že by se měla schůzka konat právě v květnu.

Na tiskové konferenci Sandersová nejprve zopakovala, co řekl jihokorejský emisar Čchong Ui-jong, který se tento týden setkal se severokorejským vůdcem. Předal do Washingtonu vzkaz, že Kim Čong-un osobně nabízí společné setkání s americkým prezidentem. Sandersová přitom zmínila, že Severokorejci „slíbili denuklearizaci, slíbili, že zastaví jaderné a raketové testy a uznají, že budeme pokračovat v našich vojenských cvičeních.”

Sandersová také odmítla, že by Kim už nyní dosáhl, čeho chtěl, tedy mezinárodního uznání. „V žádném případě,“ řekla. „Naopak, prezident získal přesně to, co chce. Získal příležitost, že Severní Korea provede denuklearizaci. Na pozici Spojených států se nic nezměnilo. Pokračujeme v maximálním tlaku (na KLDR) a pracujeme na tom s našimi spojenci a partnery.“