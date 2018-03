Bouře ve Spojených státech mají nejméně osm obětí

Již nejméně osm ztrát na životech včetně dvou dětí si vyžádaly silné větrné bouře s deštěm i sněhem na americkém severovýchodě a středozápadě. Přírodní kalamita zablokovala dopravu a zejména do státu Massachusetts přinesla ničivé záplavy, napsal deník The New York Times.