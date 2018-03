Univerzita vyhlásila poplach a vyzvala všechny, aby se ukryli. Škola na Twitteru sdělila, že dostala hlášení o střelbě na jedné ze studentských kolejí.

Za útočníka je považován devatenáctiletý muž tmavé pleti, po kterém policie nyní pátrá. Identita mrtvých a jejich vztah ke škole oznámeny nebyly.

„Všichni zůstaňte uvnitř a zamkněte se. Neopouštějte budovu, ve které jste, a nechoďte po kampusu,” varovala michiganská policie. Škola následně v tweetu s odkazem na policii potvrdila dvě oběti.

CMU police confirm two individuals were fatally shot at Campbell Hall on campus this morning. The deceased are not students and police believe the situation started from a domestic situation. There are no additional injuries; suspect is still at large: https://t.co/AxvPn3N0s0