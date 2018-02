Nikolas Cruz stanul ve čtvrtek ráno po mnohahodinovém výslechu před soudem. Byl obviněn ze 17 případů úkladné vraždy. Jeho motiv není přesně znám, ale předpokládá se, že útok byl plánovaný.

„Je to katastrofa,“ řekl k masakru místní šerif Scott Israel, „nemám slov.“

Nikolas Cruz na policejní fotografii

FOTO: Reuters

„Dvanáct z jeho (Cruzových) obětí zemřelo na místě, dva byli zabiti před školou, jeden zemřel na ulici a dva v nemocnici,“ dodal šerif s tím, že do nemocnice bylo převezeno 15 osob. Skončil tam i vrah, protože se mu „těžce dýchalo“.

Mezi oběťmi je i trenér amerického fotbalu Aaron Feis, který na škole pracoval jako strážný. Podlehl zraněním krátce po půlnoci.

It is with Great sadness that our Football Family has learned about the death of Aaron Feis. He was our Assistant Football Coach and security guard. He selflessly shielded students from the shooter when he was shot. He died a hero and he will forever be in our hearts and memories pic.twitter.com/O181FvuHl3