Na vyhlídkový let se v sobotu vpodvečer tamního času vydalo helikoptérou celkem šest turistů společně s jedním pilotem. Cesta však skončila ze zatím neznámých důvodů havárií.

Celá nehoda vypadala podle očitých svědků velmi dramaticky. Vyhlídková helikoptéra Eurocopter EC130, která patřila cestovní kanceláři Papillon, začala totiž po pádu hořet a byla velmi poničená.

