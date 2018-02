Tisíce Venezuelců ucpaly hraniční přechody do Kolumbie

Tisíce Venezuelců ráno zaplnily hraniční přechody do Kolumbie poté, co kolumbijský prezident Juna Manuel Santos oznámil zpřísnění hraničních kontrol a omezení přeshraničního styku. Nově budou moci do Kolumbie jen s pasem nebo se zvláštní kartičkou.