Jednadvacetiletá studentka se podle miamského deníku předem dvakrát telefonicky ujistila, že regionální letecká společnost Spirit Airlines drobná domácí zvířata na palubu svých strojů pouští. Když se ale dostavila na letiště, dozvěděla se, že zvířata do letadla nesmějí.

Personál letiště jí podle tvrzení jejího právníka Alana Goodmana doporučil, aby křečka buď vypustila na svobodu, nebo spláchla do záchodu. Původně dívka hledala někoho, kdo by si zvíře vzal, a zkoušela si i pronajmout auto, aby nemusela letět, to se však nepodařilo, citoval Goodmana časopis Time. Po dlouhém a zoufalém vyjednávání se mladá žena nakonec s pláčem podvolila, protože návštěva u lékaře byla neodkladná.

Spirit Airlines slams student who claims she was forced to flush emotional support hamster down toilet https://t.co/snKfveby3t — TIME (@TIME) 8. února 2018

Letecká společnost připustila, že Aldecoseaová dostala od jejího personálu mylnou informaci. Odmítla ale, že by zřízenci doporučili ženě křečka zabít.

Americké zákony nezakazují přepravu zvířat, rozhodnutí ale ponechávají na leteckých společnostech. Největší aerolinky jako American Airlines, Delta Airlines nebo United Airlines z bezpečnostních a zdravotních důvodů přepravu zvířat nepovolují.